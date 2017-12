Nordschwarzwald Kritik an Architektur des Anbaus

Veranschlagt sind für den neuerlichen Umbau – der vorherige datiert aus den Jahren 2005/2006 – Kosten in Höhe von 6,9 Millionen Euro. Andere Landkreise geben im Vergleich für ihre Erweiterungen weit mehr aus: So will der Landkreis Heidenheim für 107 zusätzliche Arbeitsplätze 10,6 Millionen Euro investieren, der Landkreis Biberach für 128 Mitarbeiterplätze gar 11,8 Millionen. Für Dezernent Knörle ist indes nicht nur die Höhe der Investitionen, sondern auch der Ort entscheidend, wo investiert wird: »Das ist ein klares Bekenntnis zum Standort Calw«, betont er im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Landkreis sei mit nahezu 600 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in der Hesse-Stadt: »Wir hätten auch eine große Außenstelle in Nagold bauen können, aber wir machen es wieder in Calw.«

Auch wenn die Variante mit dem Riegel über die Vogteistraße noch nicht alle im Kreistag überzeugt hat, verweist Knörle auf dessen Vorteile: Nahe an diesem Eingangsbereich sollen die publikumsintensiven Bereiche platziert werden – wie die Zulassungsstelle, der Sozialbereich oder auch die stark frequentierte landwirtschaftliche Beratung: »Da ist alles relativ kompakt und nah.« Die Architektur sei »optisch ansprechend«, dennoch handele es sich hier um einen »reinen Zweckbau«. Weil auch in der Kreisverwaltung zunehmend projektbezogen und teamorientiert gearbeitet wird, soll auch die Gebäudestruktur den modernen Erfordernissen an die Arbeitswelt angepasst werden: Statt kleinen Einzelbüros wie früher entstehen Großraumbüros. Der Kreistag gab dem Millionenprojekt grünes Licht. Wenn die Baufreigabe der Stadt Calw vorliegt, soll im zweiten Halbjahr 2018 mit dem Bau begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Mitte 2019 geplant.