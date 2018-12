Nordschwarzwald Kotprobe bestätigt: Zweiter Wolf unterwegs

Nordschwarzwald - Im Nordschwarzwald ist ein zweiter Wolf nachgewiesen worden. Das habe die Untersuchung einer Kotprobe ergeben, die Ende September in Forbach (Kreis Rastatt) gefunden worden war, teilte das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg am Montag mit. Den Angaben zufolge sei aber nicht klar, ob dieses HW01 genannte Tier sich noch in der Region befindet oder inzwischen weitergezogen ist. HW01 war zuvor im Südwesten noch nicht bekannt gewesen. Es sei noch ungewiss, zu welchem Rudel dieser Wolf gehöre und ob es sich um ein männliches oder ein weibliches Tier handele.