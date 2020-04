Nordschwarzwald Kein Wassermangel im Nationalpark

Der Nationalpark Schwarzwald kann bei der Wasserversorgung zum Start in das Sommerhalbjahr aus dem Vollen schöpfen. Die Böden seien gut durchfeuchtet, sagte Wolfgang Schlund, einer der beiden Nationalparkleiter, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir hatten reichlich Niederschläge über die Wintermonate." Ob Regen und Schnee inzwischen ausgereicht haben, um nach dem Dürrejahr 2018 auch das Grundwasser wieder aufzufüllen, werde sich in den nächsten Monaten an den Quellen zeigen, die jetzt alle wieder Wasser schütten.