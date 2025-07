Nordschwarzwald: Kein einziger Calwer Spieler in der Bezirksliga-Auswahl

1 Auch er steht nicht in der Bezirksliga-Auswahl: Justin Göppert vom SV Gültlingen erzielte in der vergangenen Saison 23 Tore in der Bezirksliga Nordschwarzwald. Foto: Kraushaar Im Rahmen der 100-Jahr-Feier der SG Dornstetten wird eine Tradition wiederbelebt – doch der Kreis Calw bleibt fast vollständig außen vor.







Mit seinen 25 Toren mischte Savino Marotta vom 1.FC Altburg in der vergangenen Saison die Bezirksliga Nordschwarzwald kräftig auf. Nur zwei Treffer fehlten und er wäre sogar Torschützenkönig geworden. Doch für die Auswahlmannschaft der Bezirksliga, die an diesem Samstag (16 Uhr) in Dornstetten gegen die besten Spieler aller Kreisligen des Fußballbezirks spielt, wurde er ebenso wenig berücksichtigt wie etwa Justin Göppert (SV Gültlingen) und Julian Immisch (Grün-Weiß Ottenbronn), die mit ihre 23 Saisontoren ebenfalls die abgelaufene Spielzeit in der Bezirksliga Nordschwarzwald geprägt haben. Mehr noch: Kein einziger Spieler aus dem Kreis Calw wurde für die Auswahl nominiert. Bei der Kreisliga-Auswahl sieht es nicht viel besser aus, denn in ihr steht mit Marius Pfender (1.FC Egenhausen) lediglich ein Spieler aus dem Kreis Calw.