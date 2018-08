Nordschwarzwald Jettinger gewinnt Klage gegen VW

Rainer Rogoll ist verärgert über den Automobilhersteller. 2014 erwarb er einen gebrauchten VW Golf VI Plus TDI mit dieselmotor für 21. 500 Euro. "Wir haben das Auto gekauft, weil es als besonders umweltfreundlich galt", meint Rogoll. Doch dass sein neues Auto gar nicht so umweltfreundlich ist, wie es vom Hersteller beworben wurde, stellte sich heraus, als die "Dieselaffäre" an die Öffentlichkeit gelangte. "An sich ist das kein schlechtes Fahrzeug, aber wenn ich so viel Geld für ein umweltfreundliches Fahrzeug ausgebe, dann möchte ich auch eins." Ihn stört vor allem, dass er das Gefühl hat, von VW "für dumm verkauft zu werden".

Im Februar 2016 versuchte VW die Fehler zu kitten und verschickte an die betroffenen Fahrzeughalter einen Brief, dass sie ein kostenloses Softwareupdate durchführen lassen sollen. Im März vergangenen Jahres ließ Rogoll seinen Golf Plus beim lokalen VW-Händler mit der neuen Software bespielen. "Ich dachte damit wären nun all die Probleme aus dem Raum." Doch weit gefehlt: Von da an brachte das Auto nicht mehr die Leistung wie zuvor. Rogoll stellte einen erhöhten Spritverbrauch fest bei gefühltem Leistungsverlust. Bei Beschwerde verwies der Händler an den Hersteller. Der Höhepunkt war für Rogoll erreicht, als im Frankreichurlaub 2017 das Auto mit Motorenschaden in die Werkstatt musste, wegen eines Fehlers, der offenbar häufig bei dem Modell vorkomme. Auf den Hotelkosten blieb er sitzen.

Hersteller will Fahrzeug nicht zurücknehmen