Nordschwarzwald In der Region erholen sich Ausbildungszahlen

Das teilte Martin Keppler, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nordschwarzwald, in Stuttgart mit, wo er sich auf der Urlaubsmesse CMT mit dem für Tourismus zuständigen Landesminister Guido Wolf (CDU) und Andreas Braun, Geschäftsführer der Tourismus Marketing Baden-Württemberg (TMBW), austauschte.

"Wer nicht gut aufgestellt ist, kann im Wettbewerb um die Gäste nicht mithalten"

Unter den 7263 Ausbildungsverhältnissen der Branche in ganz Baden-Württemberg waren im letzten Jahr immerhin 577 im Nordschwarzwald angesiedelt, so Keppler, 225 Verträge wurden 2018 in der Region sogar neu geschlossen. Den größten Anteil sicherten sich die Hotel- und Gaststättenbetriebe, in denen in den Monaten Januar bis November 208 Auszubildende neu in den Beruf eingestiegen seien. Hier machten sich die Kampagnen der IHK wie Ausbildungsbotschafter, 1A Ausbildungsbetrieb und auch das Ausbilderversprechen offenbar bezahlt. Wichtig sei, sowohl die berufliche Ausbildung als auch die Weiterbildung im Fokus zu behalten, sagte Keppler.