Nordschwarzwald Höhere Entschädigungen für Wolfsrisse

Bekanntlich war es in seinem Wahlkreis Calw/Freudenstadt Ende April auf den Weiden von Gernot Fröschle in Nonnenmiß zu einem solchen Angriff durch einen Wolf gekommen. Dem waren über 40 Schafe zum Opfer gefallen. Es sei eine gute Nachricht aus Brüssel, dass die Kommission die mögliche Entschädigungsquote nun auf bis zu 100 Prozent erhöht habe, so der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), ohne dass dies als unzulässige Beihilfe gilt. Bislang konnten Schafhaltern und Landwirten nur 80 Prozent der Vorsorgekosten erstattet werden.

"Das kostet uns täglich pro Herde eine halbe Stunde zusätzlich"

Jetzt dürfen die Anschaffung von wolfssicheren Zäunen und Herdenschutzhunden in voller Höhe ausgeglichen werden. Außerdem können solche Schäden zu 100 Prozent anerkannt werden, die durch einen Wolfsriss aufgetreten sind. Dies gelte auch für indirekte Schäden, beispielsweise, wenn gerissene Tiere beim Veterinär behandelt werden müssen oder den Weidetierhaltern Arbeitskosten für die Suche nach geflüchteten Tieren entstehen.