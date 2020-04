Nordschwarzwald Halsbandsender für Luchs Toni

Dies sei im landesweiten Luchsmonitoring der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Zusammenarbeit mit dem Wildtierbeauftragten und den Jägern vor Ort gelungen, so das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Das Halsband soll zwei Jahre Informationen zum Aufenthaltsort des Tiers an die Experten schicken.