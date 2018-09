Nordschwarzwald Großes Festival gegen Rechtspopulismus

Birgitt Michalek stammt aus Brandenburg und wuchs in der DDR auf. Dass die rechte Szene in Ostdeutschland offenkundig weit stärker ist, erklärt sie sich so: "In der DDR gab es praktisch keine Ausländer", so Michalek. Und zwischen den wenigen Gäste aus anderen sozialistischen Ländern und den Bürgern hätte es privat keinerlei Berührungspunkte gegeben. Viele Einwohner dort seien nicht an fremde Kulturen gewohnt und den Umstand, "dass man mit anderen gut auskommen kann". Dass nach der Wende zunächst "vieles mies gelaufen" sei, etwa der Verlust vieler Arbeitsplätze, trage sein übriges dazu bei. Die Überraschung der Politik über das Erstarken der Rechten kann Michalek nicht verstehen. "Meine Tochter ging in den 90er-Jahren nach Hannover und hat mir nach zwei Jahren dort gesagt: Ich komm’ nicht mehr zurück, mir gibt es hier zu viele Nazis."

Die positiven Kräfte zu stärken, Herzen zu öffnen, Begegnungen zu ermöglichen und Diskussionen anzustoßen – das ist Ziel des "Festi-Walls" vom 19. September bis zum 30. November. Mehr als 50 Veranstaltungen zwischen Horb und Pforzheim sind geplant, darunter Filmvorführungen, Lesungen, Konzerte, Theaterstücke sowie Trommel- und Tanzkurse. Es geht unter anderem um Nationalsozialismus, Flucht, Europa, Rüstungspolitik und Kultur. Am 16. November soll es in Freudenstadt einen "langen Tisch der Kulturen" geben, ein Fest des Forums Asyl, in dem verschiedene Gruppen typische Speisen aus ihrem Kulturraum mitbringen.

Die offizielle Auftaktveranstaltung des Festi-Wall ist am Samstag, 22. September, ab 18 Uhr in Bad Wildbad.

Weitere Informationen unter www.netzwerk-win.blogspot.com