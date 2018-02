Nordschwarzwald GroKo: Die SPD ringt mit sich

Was man aber auch sehen müsse: "Das waren die kürzesten Koalitionsverhandlungen, seit es die Bundesrepublik Deutschland gibt." Dass man soviel Zeit seit der Wahl "vertrödelt" habe, sei den Jamaika-Verhandlern zu verdanken.

Die SPD habe mit Martin Schulz in Rekordzeit einen exzellenten Koalitionsvertrag zustande bekommen, der es ermögliche, sehr viele SPD-Ziele in den nächsten vier Jahren umzusetzen. Beispiel: "Die Rücknahme der Rentenkürzungen der letzten Jahre – das ist was Gutes." Oder die Korrektur der Politik Schäuble im Umgang mit den europäischen Südstaaten in der Schuldenkrise. Denn "das europäische Friedensversprechen" als Basis der Europäischen Gemeinschaft funktioniere heute nicht mehr; es brauche "ein europäisches Sozialversprechen", das gerade der Jugend in Südeuropa neue Perspektiven verschaffen müsste. "Das hat Martin Schulz in den Koalitionsvertrag hinein verhandelt", lobt Breymaier. Auch deshalb werde die SPD das Finanzministerium übernehmen können.

Neuwahlen eher ein Schreckgespinst

Andererseits warnte Breymaier, selbst Abgeordnete des Deutschen Bundestages, ihre Genossen davor, sich für eine (CDU-)Minderheitsregierung auszusprechen. "Wo wären da im Parlament Mehrheiten für SPD-Positionen?", so ihre provokante Frage.

Auch Neuwahlen wären für die SPD aktuell eher ein Schreckgespinst: "Weil die Wähler uns die Frage stellen würden, warum habt ihr die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Sozialversicherung" – wie sie ebenfalls im ausgehandelten Koalitionsvertrag steht – "nicht umgesetzt!?" Mit einer GroKo jetzt hätte die SPD ja bereits die Möglichkeit dazu.

Auch "eine Erneuerung der SPD in der Opposition", wie sie etwa Viviana Weschenmoser fordert, hält Landesvorsitzende Breymaier nicht für möglich und wahrscheinlich: "Wir waren von 2005 bis 2009 in der Opposition; und auch da waren wir nicht der strahlende Schwan."

Für den Zustand der SPD sei allein die SPD zuständig. In Verantwortung jetzt die Chance zu nutzen, echte SPD-Ziele umzusetzen, und dies mit einer neuen Streitkultur auch innerhalb einer GroKo zu verbinden, um künftig deutlicher zu machen, wofür die SPD eigentlich steht und welche politischen Erfolge auf ihr Konto gehen, sei aus ihrer Sicht die bessere Möglichkeit, die SPD zu neuem Glanz zu führen.

Wobei aus den anschließenden Wortmeldungen der SPD-Basis schnell klar wurde, dass es dort auch noch sehr viel mehr Wünsche nach der Umsetzung von SPD-Positionen in Regierungsverantwortung gibt, als sie bisher im Koalitionsvertrag stünden. Etwa was die Themen "Wiedereinführung der Vermögenssteuer", "Bürgerversicherung", "Ende der Zwei-Klassen-Medizin" oder auch die "Einwanderungspolitik" beträfe.

Allerdings trifft diese neu entdeckte Debattier- und Streitlust innerhalb der SPD auf eine Bürgersorge, die im Kubus ein bekennendes FDP-Mitglied zum Ende der Diskussionsrunde mit schon an Verzweiflung grenzender Stimme so auf den Punkt brachte: "Bitte, bitte sorgt dafür, dass wir als Land regierbar bleiben."