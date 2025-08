Nordschwarzwald: Frauen-WFV-Pokal ist ausgelost

Losglück für die Spvgg Berneck/Zwerenberg im WFV-Pokal der Frauen: Das Team von Trainer Manuel Gall erhält in der ersten Runde des WFV-Pokals der Frauen ein Freilos. In der zweiten Runde werden die Berneckerinnen dann auf den SV Unterjesingen oder den FC Engstingen treffen. Der SV Oberreichenbach wird in der ersten Runde den TSV Ottmarsheim empfangen. Mögliche Gegner in der zweiten Runde sind die Sportvgg Feuerbach oder der TSV Münchingen II.

Fünf Teams aus dem Bezirk

Neben der Spvgg Berneck/Zwerenberg und dem SV Oberreichenbach sind mit dem SV Eutingen, dem SV Musbach und Bezirkspokalsieger TSG Wittershausen drei weitere Mannschaften aus dem Fußballbezirk Nordschwarzwald im WFV-Pokal vertreten – und alle drei müssen bereits in der ersten Runde ran. Die Eutingerinnen müssen zur SG Oberndorf/Poltringen, der SV Musbach zum TV Derendingen und die TSG Wittershausen empfängt die Spvgg Aldingen.

Insgesamt nehmen in dieser Saison 55 Mannschaften am WFV-Pokal teil. Die erste Pokalrunde findet am 31. August statt, die zweite am 7. September.

Erstes Testspiel am Sonntag

Die Spvgg Berneck/Zwerenberg bestreitet an diesem Sonntag (14 Uhr) ihr erstes Testspiel dieses Sommers bei der SG Oppenweiler/Sulzbach. Ein weiteres Testspiel steht am 30. August (16 Uhr) beim TSV Frommern an. Die Landesliga startet für die Berneckerinnen am 14. September (11 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Blau-Weiß Bellamont.

Der SV Oberreichenbach trifft in der Vorbereitung jeweils zu Hause auf den VfB Stuttgart II, den SV Hoffeld (17. August, 11 Uhr), den FV Niefern (24. August, 11 Uhr) und den SV Eutingen (7. September, 11 Uhr). Auch in die Landesliga starten die Oberreichenbacherinnen am 14. September (11 Uhr) gegen den SV Renhardsweiler mit einem Heimspiel.