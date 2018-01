Nordschwarzwald Eskaliert Debatte um Rückkehr des Wolfs?

Esken mahnt Rückkehr zur sachlichen Diskussion an

Zwar will die Politikerin die harschen Worte nicht als Drohung gegen ihre Person verstanden wissen, auch nicht als Aufruf zur Gewalt - zu weit gehen sie ihr aber allemal. Was Esken sauer macht, ist die zunehmende Schärfe in der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die Verrohung der Diskussionskultur. Für Esken längst kein Phänomen der Sozialen Netzwerke mehr. "Diese Grenzüberschreitungen sind ein Teil unserer Gesellschaft geworden", sagt die Bundestagsabgeordnete.

Für die SPD-Frau ist klar: So kann es nicht weitergehen. Esken mahnt die Rückkehr zu einer sachlichen Diskussion an. Getreu dem Motto:"Hart in der Sache, fair im Umgang." Es brauche wieder mehr Debattenkultur, "sonst reden wir irgendwann gar nicht mehr miteinander".

Wer ihr jene denkwürdigen Sätze an den Kopf warf will Esken übrigens nicht öffentlich machen. Nur soviel: Als "Ausrutscher" im Eifer des Gefechts lässt sie die verbale Entgleisung nicht durchgehen. "Ich sehe das schon als gezielte Provokation und hoffe, dass die betreffende Person ihr Verhalten überdenkt."