Nordschwarzwald Es herrscht "enorm großer Wohnungsbedarf"

"Die Entwicklung überrascht uns ein stückweit", so Koch – denn bis zum Jahr 2011 habe es ab 2004 (aufgrund der demografischen Entwicklung so auch vorhergesagt) eine deutliche Bevölkerungsabwanderung gegeben, sprich: Der Bedarf an neuen/weiteren Wohnungen sank bis dahin signifikant entsprechend auch der Entwicklung in Gesamt-Deutschland. Seit 2011 habe sich dieser Trend aber komplett umgestellt – mit einer durchschnittlichen Zuwachsrate von gut 4000 Einwohnern pro Jahr in den drei Landkreisen plus Pforzheim. Macht insgesamt 27.900 Neubürger (in 14 200 neuen Haushaushalten) oder einen Zuwachs von 4,9 Prozent. Wobei da noch die mittlerweile positive Geburtenrate in der Region "on Top" draufgerechnet werden müsste.

Die Bereitstellung von neuen Wohnraumflächen konnte mit dieser Entwicklung nicht schritthalten. Von 2011 bis 2018 wurden zwar rund 10 840 Wohnungen neu gebaut, aber rund 1200 Wohnung gingen auch im gleichen Zeitraum durch Abriss oder Umwidmung verloren. Besonders viel neu gebaut wurde in Nagold (plus 5,2 Prozent neue Wohnungen) und Horb (4,9 Prozent), Schlusslicht ist Bad Wildbad mit einem Plus von nur 1,6 Prozent – obwohl hier mit einer Quote von 10,24 Personen pro Tausend Einwohnern die höchste Zuwanderungsquote verzeichnet wurde, noch vor Pforzheim (7,5 pro 1000) oder Mühlacker (5,89 pro 1000). Die geringsten Zuwanderungsquoten haben die Orte in Kreis Freudenstadt (Horb: 0,35 pro 1000; Freudenstadt: 3,31 pro 1000). Die Städte Calw (4,04 pro 1000) und Nagold (4,55 pro 1000) liegen im Mittelfeld.