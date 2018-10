Nordschwarzwald Erfolgreichste Auszubildende geehrt

"Sie alle haben eine wichtige Etappe auf Ihrem beruflichen Werdegang mit Bravour gemeistert", unterstrich Martin Keppler, Hauptgeschäftsführer der IHK Nordschwarzwald.

Anlässlich der Ehrung im Congress Centrum Pforzheim für die herausragenden Leistungen zollte er außerdem den Mitverantwortlichen, nämlich Betrieben, Ausbildern, Schulen, Lehrern, Kollegen sowie familiären Umfeld Anerkennung für den Beitrag zum erfolgreichen Abschluss.

"Ich bin froh, dass auch die Politik die Bedeutung ihres Fachwissens erkannt hat und an den allgemeinbildenden Schulen als Lernfeld ›Wirtschaft‹ endlich einen festen Bestandteil in den Lehrplänen gefunden hat und die IHK setzt sich deshalb weiter dafür ein, dass die Berufsorientierung in den Schulen nachhaltig ausgebaut wird", sagte Keppler. Nicht vergessen dürfe man in diesem Zusammenhang das ehrenamtliche Engagement in den Prüfungsausschüssen.