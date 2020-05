Nordschwarzwald Duftende Postkarte wirbt für Urlaub im Ländle

"Gerade in dieser digitalen Zeit hat die Postkarte einen besonderen Stellenwert", berichtet René Skiba, der die Idee aus der Taufe gehoben hat. "Die Corona-Pandemie war dabei unser Geburtshelfer", so der Geschäftsführer der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, der sprichwörtlich alles "auf eine Karte gesetzt hat" und nun erfreut über die enorme Wirkung dieser besonderen Urlaubskarte berichtet. "Die Grußkarte wurde nicht von Gästen an ihre Daheimgebliebenen, sondern in diesem Fall als persönlicher Gruß aus dem Nordschwarzwald von den Hoteliers und Beherbergungsbetrieben an ihre Stammkunden versendet."

Ätherisch anregender Charakter

Im Umkehrschluss bedeutet das eine direkte Kommunikation mit den Kunden, die sich damit "schon einmal gedanklich auf die Reise in unsere Region machen konnten", wie Franziska Bürkle betont. Bei rund 5000 versendeten Postkarten hat die Leiterin der Teinachtal-Touristik ihr Augenmerk auf die Bildunterschrift der Postkarte gerichtet. "Wir bringen den Schwarzwald nach Hause" soll als Slogan nicht nur Wanderer und Tagesgäste, sondern verstärkt Kurzurlauber und Übernachtungsgäste aus dem Bundesgebiet ansprechen, die sich eine Auszeit in der Natur gönnen.

"Wir haben uns bei der Gestaltung der Karte ganz bewusst auf unsere regionaltypischen Besonderheiten konzentriert", erklärt Corinna David, die für das Marketing der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald verantwortlich zeichnet. Und somit wurde bei der Grußbotschaft sprichwörtlich alles "auf eine Karte gesetzt" und in Kooperation mit dem Forst eine zusätzliche Duftnote integriert.

Lebensgrundlage für den Menschen

"Hier erkennt man die Kraft der Natur", urteilt Frank Lindenberger, der an der Postkarte schnuppert und schmunzelt. Als Revierförster von Bad Teinach-Zavelstein ist er der Fachmann für den Duft der Weißtannen, die sowohl in forstwirtschaftlicher, als auch in touristischer Hinsicht eine wichtige Baumart für die Region darstellen. "Hier im Nordschwarzwald hat die Weißtanne ihr natürliches Verbreitungsgebiet – und ihr ökologisches Optimum", so sein Tenor "Dieser Duft hat einen ätherisch anregenden Charakter und bedient damit eine ökonomische und eine ökologische Schiene." Das heißt, der Tannenwald ist sowohl für den Tourismus, als auch für die Forstwirtschaft von Nutzen und daher als Naturlandschaft und Lebensgrundlage für den Menschen nutzbar.

Wer in den Wald geht, spürt es instinktiv: Wald tut gut. Wissenschaftler haben sich mit dieser Frage beschäftigt und festgestellt, dass Waldluft nicht nur 90 Prozent weniger Staubteilchen enthält als Stadtluft, sondern zudem Stoffe, die sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Für Frank Lindenberger sind die Weißtannen daher mehr als Lieferanten von Holz und Sauerstoff. Sie sind faszinierende Lebewesen mit einem erfreulichen Nebeneffekt: "Der Duft der Weißtanne beinhaltet sogenannte Terpene. Das sind pflanzliche Botenstoffe, die die Kommunikation zwischen Bäumen ermöglichen, um sich gegenseitig vor schädlichen Käfern zu warnen und zudem uns Menschen Ruhe und Entspannung bescheren. Terpene erweitern die Bronchen, was wiederum Asthmatiker zu schätzen wissen und bieten messbar positiv Erholung und Regeneration bei Stress."

Die duftende Postkarte ist damit eine Aufforderung, etwas für die eigene Gesundheit zu tun und sein Immunsystem im Nordschwarzwald zu stärken. "Vorfreude ist die schönste Freude", lautet der Text, der als Antwort ebenfalls auf einer Postkarte in den Schwarzwald zurückgesendet wurde. "Das war für uns ebenfalls eine tolle Überraschung", berichtet Tanja Stoll, die erste Buchungsanfragen für ihr Hotel bestätigt. Weil in Corona-Zeiten der Hotelbetrieb zunächst ohne Nutzung von Schwimmbad und Saunalandschaft eröffnet wird, steht die Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt ebenso wie Wellness im Wald im Mittelpunkt ihres s Landhotels Talblick, das idyllisch am Waldrand im Oberen Teinachtal in Oberkollwangen liegt.