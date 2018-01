Nordschwarzwald "Digital Black Forest" - Bewerbung läuft

"In der ersten Phase des Wettbewerbs könnten bis zu 45 .000 Euro Landesmittel in die Erarbeitung einer digitalen Strategie fließen, so Matthias Proske, Verbandsdirektor des Regionalverbands Nordschwarzwald. In der zweiten Phase, die bereits jetzt schon fest im Blick des Regionalverbands sei, sind dann 100. 000 Euro an Fördergeldern für die Umsetzung dieser Strategie möglich.

"Mich hat es sehr gefreut, dass sich der Innenminister lobend über den interkommunalen Ansatz geäußert hat", kommentiert Jürgen Kurz, Verbandsvorsitzender des Regionalverbands, die Übergabe. "Denn nur so wird es uns gelingen, den ländlichen Raum gerade auch für junge Menschen und Berufseinsteiger attraktiv zu gestalten."

Auch die enge Kooperation mit dem Enzkreis, der mit einem eigenen Beitrag im Wettbewerb dabei sein werde, sei bereits vereinbart. Im Frühjahr wird das Innenministerium über die Förderfähigkeit des vorgelegten Konzepts entscheiden.