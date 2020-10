Nordschwarzwald Das Handwerk bleibt zuversichtlich

Auch die Auslastung in den Betrieben sei nicht so hoch wie im Vorjahr. Noch 16,2 Prozent hätten über ihre Kapazitätsgrenze hinaus gearbeitet. Vor zwölf Monaten seien es noch 18,9 Prozent gewesen. Die Umsätze gingen bei einem Viertel der Handwerksbetriebe in den Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb jedoch deutlich zurück. 29,6 Prozent der Befragten erwirtschafteten demnach mehr als im Vorjahr. Gesunken sei der Umsatz hingegen bei einem Viertel der Befragten. Umsatzeinbußen im letzten Quartal befürchten derzeit aber nur 11,7 Prozent, so die Umfrage. 34,1 Prozent der Befragten erwarten hingegen steigende Umsätze.

Vorsichtiger bei Investitionen

Positiv hat sich das dritte Quartal bei den Beschäftigtenzahlen entwickelt. 15,3 Prozent der Betriebe hätten neue Mitarbeiter eingestellt, 7,7 Prozent die Anzahl ihrer Beschäftigten verringert. Im letzten Quartal 2020 könnte es sogar zu einem leichten Beschäftigungszuwachs kommen. Aufgrund der immer noch unsicheren wirtschaftlichen Lage seien viele Betriebe zurückhaltend bei Neuanschaffungen und Investitionen. Knapp 20 Prozent der Handwerker verkleinerten ihre Investitionssumme, bei 65 Prozent blieb sie gleich. Das werde sich bis Jahresende auch nicht grundlegend ändern.

Mit Ausnahme des Kfz-Gewerbes sei das Geschäftsklima durch alle Branchen hinweg positiv. Am zufriedensten seien das Bauhauptgewerbe und die Ausbaubetriebe, von denen 82 und 75 Prozent die Geschäftslage als gut bezeichneten. Auf Platz drei folgt "das stark gebeutelte Nahrungsmittelhandwerk", das zwar deutliche Einbußen habe hinnehmen müssen, aber immer noch einen positiven Index ausweise. Auch die Dienstleistungshandwerke mussten ihr Vorjahresergebnis nach unten korrigieren.

Was die künftige Entwicklung angehe, so seien die regionalen Handwerker zuversichtlich. Vor allem die Nahrungsmittelbranche erwarte eine deutliche Verbesserung der Lage. Weitere Optimisten sind die Gesundheitsgewerke und das Dienstleistungsgewerbe. Eisert: "Insgesamt geht das Handwerk vorsichtig optimistisch bis hoffnungs-voll ins vierte Quartal."