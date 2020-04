Nordschwarzwald Coronavirus: Das sollten Motorradfahrer derzeit beachten

Der Frühling ist da, die Sonne lacht – und damit das Motorradfahrer-Herz. Viele können es kaum erwarten, sich nach der Winterpause wieder in den Sattel zu schwingen. Wegen der Corona-Krise und ihren Folgen steht die Osterausfahrt in den Schwarzwald diesmal jedoch unter einem anderen Stern. "Motorradfahren ist derzeit nicht verboten, auch nicht in der Gruppe", so Dirk Wagner, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, auf Nachfrage unserer Zeitung. "Die generelle Überlegung könnte aber lauten, ob das in der aktuellen Situation sein muss."

Kontrollen an Raststellen und Parkplätzen