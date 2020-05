Nordschwarzwald Camps werden schrittweise geöffnet

Start der Trekking-Saison war ursprünglich am 1. Mai, bereits getätigte Buchungen für diesen Zeitraum wurden kostenlos storniert. "Alle Projektpartner freuen sich, dass es bald wieder los geht. Dabei müssen wir aber natürlich die Vorgaben der Landesregierung und der Gesundheitsämter einhalten und bei Bedarf auch nachjustieren", erklären die beiden zuständigen Projektmanagerinnen der Schwarzwälder Naturparke, Lilli Wahli und Christine Peter.

So gilt nicht nur ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Zelten, sondern es werden auch in jedem Camp Desinfektionsmittelspender zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden die Hygiene- und Verhaltensregeln in jedem Camp sichtbar angebracht und im Vorfeld an die Trekker gesendet.

Bei "Gegenverkehr" auf schmalen Pfaden von Camp zu Camp sollen Wanderer eine Mund- und Nasenbedeckung tragen.

Unterschiedlich geöffnet

Die unterschiedlichen Öffnungstermine erklären sich durch die Verwaltungshoheit der Camps: Die Nationalparkverwaltung als Sonderbehörde des Landes Baden-Württemberg hat aufgrund der aktuellen Situation bis mindestens 15. Juni alle Veranstaltungen abgesagt und die Einrichtungen für die Öffentlichkeit geschlossen. Damit einher geht auch die Schließung der drei Trekking-Camps, die sich auf der Fläche des Nationalparks befinden.

Da die insgesamt sechs Trekking-Camps im Nordschwarzwald alle durch Wandertouren miteinander verbunden sind, erschien den Verantwortlichen eine gleichzeitige Öffnung der dortigen Camps sinnvoll. Aus diesem Grund haben sich Nationalpark, Naturpark und die beteiligten Gemeinden dazu entschieden, die Trekking-Camps voraussichtlich Mitte Juni gemeinsam zu öffnen.

Weitere Informationen unter www.trekking-schwarzwald.de