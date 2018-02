Nordschwarzwald Autofahrer brauchen viel Geduld

Bei einer Pressekonferenz in Freudenstadt gab Klaus-Dieter Maier-Bätz, Leitender Baudirektor beim Regierungspräsidium Karlsruhe, eine Reihe von Projekten bekannt. Rund elf Millionen Euro stehen im genannten Gebiet dafür zur Verfügung. Gut 30 Vorhaben hat das Regierungspräsidium in der Region aufgelistet.

Hintergrund dieser frühen Ankündigung seien Beschwerden von Bürgern und Behörden über Vollsperrungen, insbesondere in engen Tälern im vergangenen Jahr. Aber auch diesmal werde Autofahrern und Anwohnern wieder viel Geduld abverlangt, sagte Maier-Bätz.

Zu den großen Projekten in der Region Nordschwarzwald gehören 2018 die Vorbereitungsarbeiten für die Hochbrücke in Horb, die Ortsdurchfahrt in Freudenstadt, die Umgestaltung des Knotenpunkts der Landesstraßen 351 und 362 in Altensteig und die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der L 656 in Straubenhardt-Conweiler (Enzkreis) sowie die Erneuerung des Fahrbahnbelags auf der A 8 bei Friolzheim.