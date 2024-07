Nordschwarzwald: Ausgewilderte Luchskatze ist tot - Nachwuchsfrage offen

1 Die Luchskatze starb sieben Monate nach ihrer Auswilderung im Nordschwarzwald. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Lüchse sind in Baden-Württemberg sehr selten. Um für Nachwuchs zu sorgen, wurde das Weibchen Finja ausgewildert. Nach ihrem Tod bleibt eine große Frage offen.









Rund sieben Monate nach seiner Auswilderung im Nordschwarzwald ist das in einem Gehege geborene Luchsweibchen Finja gestorben. Bei der routinemäßigen Kontrolle eines möglichen Risses sei das Tier zwar lebend, aber in einem sehr schlechten Zustand gefunden worden, teilte das Landwirtschaftsministerium heute in Stuttgart mit. „Da keine Behandlung anschlug und zur Vermeidung weiteren Leidens musste das Tier leider eingeschläfert werden“, sagte Agrar- und Forstminister Peter Hauk (CDU). „Das ist traurig, aber kann leider auch Teil der Realität bei Auswilderungsprojekten sein.“