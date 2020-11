Nordring in VS 49-Jähriger nach Unfall weiter in Lebensgefahr

Der 49-Jährige war an dem Freitag mit seinem Audi auf dem Nordring von Schwenningen in Richtung Villingen unterwegs gewesen. Am Kreisverkehr des Nordrings zur Querspange und zur Klinikstraße hatte er den Kreisverkehr überfahren. Der Audi hatte sich überschlagen.

Der nicht angeschnallte Fahrer war aus dem Fahrzeug geschleudert und eingeklemmt worden. Ersthelfer hatten ihn dann befreit.