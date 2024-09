Nordrhein-Westfalen: Zwei männliche Leichen an einem Maisfeld gefunden

1 Gronau in Nordrhein-Westfalen: An einem Maisfeld sind zwei Leichen entdeckt worden. Foto: dpa/Michel Fritzemeier

Der Hund von Spaziergängern entdeckt am Sonntag im Boden einen Stiefel - und die Kripo gräbt dann die Überreste von zwei Toten aus.









Link kopiert



– An einem Maisfeld in Gronau nordwestlich von Münster sind zwei Leichen gefunden worden. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten Spaziergänger am Sonntag die Polizei gerufen, nachdem ihr Hund aus der Erde einen Stiefel ausgebuddelt hatte. Daraufhin fanden die Ermittler die Überreste von zwei männlichen Leichen in einem angrenzenden Erdstück.