2 Ruß- und Brandspuren an der Fassade. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Großeinsatz für die Feuerwehr im niederrheinischen Bedburg-Hau: In einer Seniorenresidenz bricht in der Nacht Feuer aus. Nach ersten Informationen sterben vier Menschen - etliche weitere werden verletzt.









Bedburg-Hau - In einer Seniorenresidenz im niederrheinischen Bedburg-Hau sind bei einem Brand nach ersten Angaben vier Menschen gestorben. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, brach der Brand in der Nacht aus.