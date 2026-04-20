Nordrhein-Westfalen: Verdächtiger nach Angriff an Berufskolleg angeklagt
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Der Jugendliche soll am 5. September an dem Berufskolleg zunächst eine Lehrerin mit einem Messer schwer verletzt und danach einem ihm fremden Mann in den Rücken gestochen haben. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa

Etwa sieben Monate nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben. Die oberste deutsche Anklagebehörde wirft dem damaligen Schüler vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf unter anderem dreifachen versuchten Mord vor.

Karlsruhe - Etwa sieben Monate nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben. Die oberste deutsche Anklagebehörde wirft dem damaligen Schüler vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf unter anderem dreifachen versuchten Mord vor.

 
 