Von wegen schönster Tag im Leben: Auf einer Hochzeitsfeier kommt es bei einem Spiel unter Gästen zu einer Prügelei. Für die Braut ist das offenbar alles zu viel.







Eine Hochzeitsfeier im Sauerland ist am Wochenende in eine Schlägerei ausgeartet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war es bei einem Hochzeitsspiel zu derartigen Unstimmigkeiten gekommen, dass sich eine handfeste Prügelei zwischen zahlreichen Beteiligten entwickelte. Ein 39 Jahre alter Gast sowie die Braut kamen ins Krankenhaus. Die Frischverheiratete habe einen Nervenzusammenbruch erlitten, sagte ein Polizeisprecher.