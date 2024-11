Nordrhein-Westfalen: Polizei erschießt Mann bei Einsatz

1 Die Polizisten waren ursprünglich wegen einer Ruhestörung ausgerückt. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Polizisten rücken am Sonntagabend in Nordrhein-Westfalen wegen einer Ruhestörung aus. Die Situation eskaliert, am Ende ist ein 34-Jähriger tot.









Link kopiert



In Kamp-Lintfort in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei bei einem Einsatz einen Mann erschossen. Der 34-Jährige habe nach derzeitigem Ermittlungsstand die Beamten in einem Treppenhaus plötzlich mit einem Gegenstand angegriffen, teilten die Polizei in Duisburg und die Staatsanwaltschaft Kleve am Sonntagabend mit. Ein Polizist habe geschossen und den 34-Jährigen lebensgefährlich verletzt. Dieser sei im Krankenhaus gestorben.