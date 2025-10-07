Im Fall des Angriffes auf die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer (SPD), gehen die Ermittler von einem familiären Hintergrund aus. "Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse gibt es keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.







Link kopiert



Herdecke - Im Fall des Angriffes auf die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer (SPD), gehen die Ermittler von einem familiären Hintergrund aus. "Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse gibt es keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.