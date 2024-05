1 Das Haus, in dem der Brand wütete, in Düsseldorf-Flingern. Auf der Straße liegen Trümmer. Foto: Jana Glose/dpa

Als die Einsatzkräfte eintreffen, steht der Kiosk im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses bereits vollständig in Flammen: Bei einem Feuer in Düsseldorf sterben drei Menschen. Noch ist die Ursache unklar.









Düsseldorf - Bei einem Brand in Düsseldorf sind drei Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war in der Nacht zum Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache ein in einem Wohnhaus integrierter Kiosk in Brand geraten.