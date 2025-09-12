Nordrhein-Westfalen Bundesanwaltschaft ermittelt nach Angriff an Berufskolleg

Nach dem Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen wegen versuchten Mordes übernommen. Der Tatverdächtige habe aus einer "radikal-islamistischen Überzeugung heraus" gehandelt, teilte die Karlsruher Behörde mit.