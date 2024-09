Bei Unfall in Italien getötete Teenager kamen aus Duisburg

Duisburg/Lucca - Die bei einem Verkehrsunfall in der Toskana in Italien getöteten zwei jungen Frauen stammten aus Duisburg. Das teilte das NRW-Innenministerium am Morgen mit. Die beiden Teenager seien Schülerinnen einer Abiturstufe gewesen.