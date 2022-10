1 Eine glühende Zigarettenkippe hat ein Baby im Gesicht verletzt (Symbolfoto). Foto: imago stock&people/imago stock&people

In Nordrhein-Westfalen ist ein Kleinkind von einer Zigarettenkippe getroffen worden, die aus dem Fenster einer Wohnung geschnippt worden war.















Eine achtlos aus dem Fenster geworfene glühende Zigarettenkippe hat am Samstagabend in Ahaus in Nordrhein-Westfalen ein Baby im Gesicht verletzt. Die Mutter war mit ihrem Säugling im Kinderwagen an dem Haus vorbeispaziert.

„Das Kleinkind erlitt eine Brandverletzung im Gesicht“, hieß es im Polizeibericht vom Sonntag. Polizeibeamte suchten demnach die von der Frau beschriebene Wohnung auf und trafen dort drei Männer an - allesamt Raucher. „Unterhalb des Fensters lagen vor dem Haus bereits eine Vielzahl Zigarettenkippen“, teilte die Kreispolizeibehörde Borken mit. Die Tat habe aber niemand eingeräumt.