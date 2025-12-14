Nordmanntanne gefragt: Christbaumverkäufe ziehen an

Wer hat den Weihnachtsbaum vor dem dritten Advent bereits aufgestellt? Unsere Redaktion hat sich am Samstag in Lahr und auf der grünen Wiese umgehört.
Ludwig Kopf vom Schönberg hat seinen Stand seit 25 Jahren an einem der Kreisverkehre am Mietersheimer Fachmarktzentrum. Der Samstag vor dem dritten Advent sei der beste Verkaufstag, sagt er am frühen Nachmittag. Maria und Peter Panitz sind gerade mit der Enkeltochter Maliha da und überlegen noch. Wie fast überall ist die erste Wahl die Nordmanntanne, die Kopf im eigenen Wald frisch schlägt. Die Bäume, die eine Höhe von etwa zwei Metern haben, wachsen im Schnitt zwölf Jahre, bis sie als Weihnachtsbäume auf den Markt kommen. An diesem Samstag ist Tochter Laura hier dabei. An anderen Standorten bieten die anderen drei erwachsenen Kinder ebenfalls die Weihnachtsbäume vom Schönberg an.