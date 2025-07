Nordkorea-Russland: Kim Jong Un: Bedingungslose Unterstützung im Ukraine-Krieg

Migrationspolitik Gericht: Taktik bei Trump-Razzien gegen Migranten unzulässig

Das Vorgehen der US-Behörden in Kalifornien im Juni war in vielerlei Hinsicht umstritten. Jetzt hat sich ein Gericht mit den Razzien beschäftigt, die große Proteste in Kalifornien ausgelöst hatten.