Nordische WM in Lillehammer: Nathalie Armbruster macht es vor – Schwarzwald-Talent noch nicht nach

Im norwegischen Lillehammer hat die Nordische Nachwuchs-Weltmeisterschaft begonnen. Ein DSV-Kombinations-Duo schnappt sich Silber, eine Schwarzwälderin geht noch leer aus.
Die Skisprung-Asse Lasse Deimel (SC Hinterzarten, Skiinternat Furtwangen), Janne Holz (SC Degenfeld, Skiinternat Furtwangen) und Yann Kullmann (SC Hinterzarten, Skiinternat Furtwangen) sowie Fabienne Klumpp (SV Baiersbronn, Skiinternat Furtwangen) in der Nordischen Kombination vertreten die Farben des Furtwanger Skiinternats bei der Nachwuchs-WM in Lillehammer.