Nordische WM in Lillehammer: Nathalie Armbruster macht es vor – Schwarzwald-Talent noch nicht nach
Fabienne Klumpp sammelt bei der WM in Norwegen wichtige Erfahrungen. Foto: Kullmann

Im norwegischen Lillehammer hat die Nordische Nachwuchs-Weltmeisterschaft begonnen. Ein DSV-Kombinations-Duo schnappt sich Silber, eine Schwarzwälderin geht noch leer aus.

Die Skisprung-Asse Lasse Deimel (SC Hinterzarten, Skiinternat Furtwangen), Janne Holz (SC Degenfeld, Skiinternat Furtwangen) und Yann Kullmann (SC Hinterzarten, Skiinternat Furtwangen) sowie Fabienne Klumpp (SV Baiersbronn, Skiinternat Furtwangen) in der Nordischen Kombination vertreten die Farben des Furtwanger Skiinternats bei der Nachwuchs-WM in Lillehammer.

 

Die Team-Wettbewerbe

Zunächst wollte Fabienne Klumpp in die großen Fußstapfen von Kombinations-Überfliegerin Nathalie Armbruster (SV-SZ Kniebis) treten. Der NoKo-Star aus dem Schwarzwald hatte 2022 und 2023 bei Nachwuchs-Weltmeisterschaften mehrere Medaillen geholt.

Im Olympiaort von 1994 stand nun für die NoKo-Mädels der Teamsprint auf dem Programm. Zusammen mit Sofia Eggensberger (SC 1906 Oberstdorf) belegte Fabienne Klumpp den siebten Rang.

Das deutsche Duo kam nach dem Sprung und den 2 x 4,5 Kilometern im Langlauf gut zwei Minuten hinter dem Siegerteam aus Slowenien ins Ziel. Silber ging an Japan, Bronze an Italien. Nach dem Springen hatte Deutschland noch auf dem sechsten Platz gelegen.

Bei den Männern belegte das DSV-Duo – Felix Brieden (WSV Oberaudorf) und Jonathan Gräbert (WSV Oberaudorf) – dagegen den zweiten Rang. WM-Gold schnappte sich Österreich.

 