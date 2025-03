Nordische Ski-WM: Das fatale Material-Doping der Norweger

1 Disqualifikation nach dem Wettbewerb von der Großschanze: Marius Lindvik Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Der Betrug der Gastgeber bei der nordischen Ski-WM in Trondheim bringt nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky das Skispringen in Verruf. Nun muss der Weltverband reagieren.









Link kopiert



Bei nordischen Ski-Weltmeisterschaften scheinen die Gastgeber einen besonders großen Erfolgsdruck zu spüren. 2001 in Lahti verordneten finnische Trainer ihren Langläufern Blutdoping, 2019 in Seefeld flog bei der „Operation Aderlass“ ein Dopingnetzwerk auf, zu dem auch österreichische Langläufer gehörten – einer wurde mit der Nadel im Arm erwischt. Nun, in Trondheim, ging es nicht um Medikamentenbetrug, diesmal lautete die Anklage: Material-Doping. Im Fokus standen wieder die Gastgeber.