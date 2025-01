1 Wie der Blitz schoss Nathalie Armbruster in Schonach durch die Loipe. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa/Barbara Gindl

Von Platz 10 startete Nathalie Armbruster aus Freudenstadt nach dem Springen auf die vier Kilometer-Strecke beim Schwarzwaldpokal in Schonach. Sie holte alles aus sich heraus und lief ganz nach vorn.









Es hatte sich abgezeichnet beim Schwarzwaldpokal in Schonach: Aufgrund der geringen Zeitabstände nach dem Springen würden sich die stärksten Läuferinnen in der Loipe im Wittenbachtal ein dramatisches Rennen um Sekunden liefern. Und genau so kam es.