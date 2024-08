Wahnsinns-Rennen von Nathalie Armbruster und Co.

1 Wieder in Jubelstimmung: Nathalie Armbruster startete mit einer starken Leitung in den Sommer-Grand-Prix. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Was für ein Auftakt der Sommer-Grand-Prix-Serie im österreichischen Tschagguns! Nathalie Armbruster und das deutsche Mixed-Team lieferten einen beherzten Kampf um Sieg und Podest.









Das war schon mal ein toller Vorgeschmack auf die kommende Saison in der Nordischen Kombination. Beim ersten Sommer-Grand-Prix in Tschagguns stand am Samstag ein Mixed-Wettbewerb auf dem Programm, und die teilnehmenden elf Teams lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg – mit überraschendem Ausgang.