Nordische Kombination: Svenja Würth legt im Weltcup los und hat Trondheim fest im Blick

1 Optimistisch geht Svenja Würth als Mitglied vom SV Baiersbronn den Weltcup der Nordischen Kombination der Frauen an Foto: Lothar Schwark

In dieser Woche startet Svenja Würth in die Weltcup-Saison der Nordischen Kombination. Die 31-Jährige vom SV Baiersbronn hat sich seit ihrem Wechsel vom Spezialspringen kontinuierlich gesteigert und fasst die Weltmeisterschaft Ende Februar ins Auge.









Wenn Svenja Würth, die sich am Dienstag von München aus auf den Weg gemacht hat, in Lillehammer (Norwegen) ankommt, steht der Sportlerin des SV Baiersbronn eine spannende Saison bevor. Im ehemaligen Olympiaort stehen am 6. und 7. Dezember die ersten Weltcups der Frauen in der Nordischen Kombination an. Dort will Würth gut loslegen, schließlich gilt es sich zur Nordischen Skiweltmeisterschaften in Trondheim (Norwegen), die vom 26. Februar bis zum 9. März stattfindet, zu qualifizieren.