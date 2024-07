Nordische Kombination: Nathalie Armbruster: „Wurde auch schon an ganz kuriosen Orten erkannt“

Nathalie Armbruster: „Wurde auch schon an ganz kuriosen Orten erkannt“

1 Für Nathalie Armbruster starten bald schon wieder die ersten Wettkämpfe. Foto: Lothar Schwark

Die Nordische Kombiniererin Nathalie Armbruster aus Freudenstadt steckt derzeit zwischen Spitzensport und dem anstehenden Abitur. In unserem Interview spricht sie über ihre Zukunftspläne, ihre Aufgabe als Botschafterin der Landesgartenschau und darüber, in welchem Beruf sie gerne arbeiten würde.









Link kopiert



Auf der Schanze und in der Loipe überzeugt die junge Kombiniererin vom Kniebis auf ganzer Linie. Zudem ist Nathalie Armbruster Botschafterin der Landesgartenschau. Die 18-Jährige gibt Einblicke in ihren Alltag als Sportlerin und freut sich, dass sich das Verhältnis zwischen Freudenstadt und Baiersbronn in den vergangenen Jahren verbessert hat.