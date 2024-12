Nordische Kombination: Nathalie Armbruster: Volle Pulle Richtung Podest

1 Die starke Laufform soll sich für Nathalie Armbruster vor allem beim Compact Race am Samstag auszahlen. Foto: Eibner-Pressefoto / Adelsberger

Nathalie Armbruster aus Freudenstadt hat mit ihren Teamkolleginnen in Norwegen an der Lauf- und Sprungform gefeilt. Das soll sich am Wochenende in der Ramsau auszahlen.









Am kommenden Wochenende geht es für die nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer in der Ramsau rund. Während am Freitag jeweils ein Massenstartrennen um Weltcup-Punkte ansteht (Frauen: Lauf 13.15/Sprung 15.10 Uhr; Männer: 13.50/ 15.55), folgt am Samstag für die Frauen ein Individual Compact-Race (Sprung 09.00/Lauf 15.30), für die Männer ein Gundersenbewerb (09.40/13.15).