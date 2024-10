1 Svenja Würth freut sich über ihre Erfolg in Zella-Mehlis, auch Svenja Würth hatte bei der deutschen Meisterschaft Grund zum Feiern. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Spannende Wettkämpfe haben die deutschen Meisterschaften der Skispringer und der nordischen Kombinierer gebracht. Nathalie Armbruster feiert zwei Titel, Svenja Würth einen.









Der Winter wirft seinen Schatten voraus. Ehe es Ende November für die Kombinierer und Anfang Dezember für die Kombiniererinnen auf Schnee ernst wird, standen am Wochenende in hochkarätiger Besetzung die deutschen Meisterschaften in Zella-Mehlis auf dem Programm. Und die hatten es in sich.