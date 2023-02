1 Nathalie Armbruster liegt im Rennen um eine Medaille bei der Junioren-WM bestens im Rennen. Foto: Eibner

Nach einem gelungenen Sprung bei der Junioren-Weltmeisterschaft im kanadischen Whistler hat die Freudenstädterin Nathalie Armbruster beste Aussichten.















Link kopiert

Die Freudenstädterin Nathalie Armbruster hat bei der Junioren-WM einen starken Sprung hingelegt und liegt in Medaillen-Reichweite.Vor dem abschließenden 5-Kilometer-Langlauf in Whistler Mountain (Kanada) in der Nacht zum Samstag landete die 17-jährige nordische Kombiniererin 20 Sekunden hinter dem führenden Trio, das nur eine Sekunde trennte.

Die gefährlichste Gegnerin schien dabei Annika Sieff zu sein. Die Italienerin lag nach einem Sprung auf 92,5 Meter – der gleichen Weite, die auch Nathalie Armbruster erreichte – auf dem dritten Platz, 19 Sekunden vor der Athletin des SV/SZ Kniebis, die zuletzt im Weltcup für Furore gesorgt hatte.

Manuel Faißt mit Problemen

Unterdessen hatte der Baiersbronner Manuel Faißt beim Kombi-Weltcup in Oberstdorf auf der Schanze Probleme bei Training und PCR-Sprung und würde, sollte der "provisorische Wettkampf-Sprung" (PCR) in die Wertung kommen, mit einem Rückstand von 3:00 Minuten in die Loipe gehen. Gut lief es dagegen bei Julian Schmid, der nur acht Sekunden auf den führenden Österreicher Johanes Lamparter einbüßen würde. "Ich bin insgesamt zufrieden", resümmierte Bundestrainer Hermann Weinbuch nach dem PCR, obwohl er bemängelte, dass "bei einigen noch ein paar Meter mehr drin wären." Diese paar Meter will Manuel Faißt am Samstag (11.45 Uhr Springen/14.45 Langlauf) und am Sonntag (10.15 Uhr/14.45 Uhr) finden, um am Ende – wie fast immer in dieser Saison – zumindest unter den Top Ten zu landen.