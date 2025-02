Nordische Kombination: Nathalie Armbruster – Norweger wittern Skandal

1 Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: Nathalie Armbruster feiert im Moment ihre größten Erfolge. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Nathalie Armbruster hat in Seefeld das legendäre Triple gewonnen und hat am Sonntag im Gesamtweltcup Ida Marie Hagen als Nummer 1 abgelöst. Doch aus Norwegen kommen böse Töne.









Das war eine eindrucksvolle Demonstration der Stärke, die Nathalie Armbruster aus Freudenstadt da beim Seefeld-Triple gezeigt hat: Sie fuhr in der Loipe die gesamte Konkurrenz in Grund und Boden und legte am Samstag den Grundstein zum Gewinn des Seefeld-Triples und zur Übernahme der Führung im Gesamtweltcup. Am Sonntag "brachte sie es runter", wie Bundestrainer Florian Aichinger tags zuvor gefordert hatte. Und wie: Mit 1:24,3 Minuten Vorsprung gewann sie souverän das erste Seefeld Triple der Frauen vor Gyda Westvold Hansen (Norwegen).