Nordische Kombination: Nathalie Armbruster liefert den Wahnsinn ab

Das war schon mal ein dickes Ausrufezeichen: Nathalie Armbruster schnappte sich beim Sommer Grand Prix der Nordischen Kombinierer gleich den Sieg. Und wie!
Der Wettergott meinte es nicht gut mit den Kombiniererinnen und Kombinierern, denn die Entscheidungen fielen im strömenden Regen von Oberstdorf. Während die Athletinnen und Athleten dem Wetter trotzten („Das war schon wahnsinnig zäh“ – Nathalie Armbruster), war es für die Zuschauer (Armbruster: „Es war wieder absolut der Wahnsinn diese Kulisse“) ein nasser Spaß.