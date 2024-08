Nordische Kombination: Nathalie Armbruster legt wieder los

1 Ausgelassen jubeln möchte die Freudenstädterin Nathalie Armbruster in Tschagguns und Oberstdorf. Foto: Matthias Schrader/AP/dpa

Nach zwei begeisternden Weltcup-Wintern wird es für Nathalie Armbruster aus Freudenstadt sowie Manuel Faißt und Svenja Würth aus Baiersbronn wieder ernst.









Es geht wieder los! Die nordischen Kombiniererinnen um die Freudenstädterin Nathalie Armbruster (SV/SZ Kniebis) und die nordischen Kombinierer um den Baiersbronner Manuel Faißt starten am Wochenende in den diesjährigen Sommer Grand Prix. Im österreichischen Tschagguns und am Mittwoch beim Night Race in Oberstdorf erleben die Athletinnen und Athleten eine erste Standortbestimmung.