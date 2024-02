Nordische Kombination: Nathalie Armbruster jubelt – Manuel Faißt übt Kritik

1 Zwei Wettkämpfe, zweimal Platz 3: Nathalie Armbruster war glücklich mit ihren Ergebnissen beim Seefeld-“Double“ der Frauen. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Das war hart: Auf einer am Wochenende immer tiefer werdenden Loipe kämpfte sich Manuel Faißt in Seefeld dreimal in die Top Ten. Nathalie Armbruster enterte zweimal das Podest.









„Ich verstehe nicht, warum da nicht gesalzen wurde“, schüttelte nicht nur der Baiersbronner Manuel Faißt nach dem Seefeld-Triple in der Woche nach dem Schwarzwaldpokal mit dem Kopf. Er und seine Konkurrenten mussten sich auf einer Strecke durchs Wochenende pflügen, die durch Dauerregen und Wärme immer weniger in Wettkampf-Form war. „Das macht einfach keinen Sinn, auf so einer Strecke einen Wettkampf zu veranstalten, gerade wenn es heute noch mal eine Runde mehr ist als gestern.“