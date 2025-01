Nordische Kombination: Nathalie Armbruster geht voll auf Angriff

1 Sieht das Podium am Sonntag wieder so aus wie am Samstag, als Nathalie Armbruster, Ida Marie Hagen und Haruka Kasai (von links) jubelten? Viel spricht dafür. Foto: Silas Stein/dpa/Silas Stein

In Schonach steht nach dem Schwarzwaldpokal am Samstag der zweite Wettkampf auf dem Programm. Nathalie Armbruster aus Freudenstadt verschaffte sich auf der Langenwaldschanze eine exzellente Ausgangsposition.









Link kopiert



Das wird spannend! Beim zweiten Wettkampf in Schonach nach dem begeisternden Schwarzwaldpokal am Samstag liegt Nathalie Armbruster als Achte nach dem Springen mit 0:33 Minuten Rückstand zur Führenden Lisa Hirner (Österreich) in Tuchfühlung zur Spitze. Ihr Sprung auf 94,0 Meter war wie am Samstag sehr gut, ein paar Probleme bei der Landung sorgten aber für Punktabzüge bei der Jury.