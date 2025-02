Nordische Kombination: Nathalie Armbruster die Königin von Seefeld

1 Nathalie Armbruster küsst ihren Pokal bei der Siegerehrung. Foto: Georg Hochmuth/dpa

Das legendäre Seefeld Triple wird zur sensationellen Erfolgsstory von Nathalie Armbruster. Die nordische Kombiniererin aus Freudenstadt übernimmt nach ihrem Triumph die Weltcup-Führung. Vinzenz Geiger zieht mit seinem Sieg nach.









Was für ein Wochenende in Seefeld: Nicht nur, dass Nathalie Armbruster sich für die Arbeit und den Stress der letzten Jahre mit dem Triumph beim ersten Seefeld Triple der Frauen belohnt hat, am Ende kam auch noch der Triumph im Zielsprint von Vinzenz Geiger gegen Norwegens Kombinations-Dominator Jarl Magnus Riiber dazu. Besser konnte es für das deutsche Team nicht laufen.