Nordische Kombination in Seefeld: Alarmstufe Rot für Nathalie Armbruster

Im letzte Jahr hat Nathalie Armbruster das erste Seefeld-Triple der Frauen gewonnen. 2026 stehen die Vorzeichen alles andere als gut. Das hat nicht nur mit Ida Marie Hagen zu tun.
Der Rückblick auf 2025 fällt nicht nur bei den Fans triumphal aus, auch Nathalie Armbruster bekommt Gänsehaut, wenn sie an das Seefeld-Triple im vergangenen Jahr zurückdenkt. „Also Seefeld ist immer ein besonderer Ort. Stimmungstechnisch auch wirklich grandios“, erzählt sie. Und: „Ich hab da ja vom letzten Jahr wirklich wahnsinnig gute Erinnerungen.“